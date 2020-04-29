У Британії можуть відновити весь обсяг медпослуг, зупинених через коронавірус, - ВВС

Британські лікарі прийшли до висновку, що припинення стандартних аналізів, досліджень, планових операцій і прийомів в клініках через концентрацію системи на коронавірусі приводить до погіршення стану здоров'я британців, тому мають намір відновити всі прийоми й операції, скасовані через заходи щодо стримування поширення COVID-19. Про це йдеться в статті ВВС, передає РБК-Україна.

"Головний медичний консультант Великобританії професор Кріс Уітті все частіше згадує про це під час щоденних брифінгів, говорячи про "непрямі" витрати на коронавірус", - йдеться в матеріалі.

Річ у тому, що по всій Великобританії були скасовані планові операції, такі як заміна суглоба стегна або коліна, що впливає на якість життя людей, які не вчасно отримали допомогу.

Також професор Дерек Олдерсон з Королівського коледжу хірургів зазначив, що це матиме серйозний вплив на пацієнтів, що залишилися з болем і страждають інвалідністю.

Як зазначається в матеріалі, через зупинку планових операцій виникне відстрочка в їх виконанні, яку в Британії оцінили на рівні понад 700 тис. процедур в місяць. Виконавчий директор NHS England Саймон Стівенс закликав людей користуватися послугами охорони здоров'я, коли це необхідно, і на цьому тижні міністр охорони здоров'я Метт Хенкок вже повідомив, що хоче, щоб послуги почали відновлюватися.

У Британії побоюються, що люди, які страждають серцево-судинними та іншими захворюваннями, можуть відкладати звернення за допомогою через пандемію. Вже є факти, що говорять про те, що у клініки пізно привозили дітей, у яких був розрив апендикса і зараження крові.

Ще один негативний наслідок припинення планових процедур - скринінг на ракову пухлину, який був припинений в Уельсі, Шотландії та Північній Ірландії, і різко скорочено в Англії.

"За оцінками Cancer Research UK, зниження кількості скринінгових і термінових напрямків від лікарів загальної практики означало, що щотижня діагностувалось на 2700 осіб менше. Було оголошено, що тисячі хворих на рак будуть прооперовані в нових центрах, призначених для захисту від коронавірусу, щоб розв'язувати цю проблему", - відзначають автори матеріалу ВВС.

Крім того, ще одним важливим питанням у період пандемії в Британії називають щеплення, адже в школах такі програми припинені, а в цілому по країні побоюються зниження охоплення населення вакцинацією.

Нагадаємо, в Україні наказом МОЗ №698 від 23 лютого установам охорони здоров'я наказано тимчасово припинити планові госпіталізації, зробити акцент на телемедицину. Повідомлялося, що це призведе до відкладеним тисячам планових процедур, а значить, перенавантаженню клінік восени 2020 року.