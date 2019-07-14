В. о. глави ДФС написав заяву на звільнення

Виконувач обов'язки глави Державної фіскальної служби (ДФС) Олександр Власов написав заяву на своє звільнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Власова у Facebook.

За словами Власова, він написав заяву на своє звільнення на вимогу президента України Володимира Зеленського. Він додав, що вже завтра, 15 липня, направить заяву в Кабмін.

"Шановний пане президенте ... пишу заяву про увільнення від виконанння обов`язків голови Державної фіскальної служби. У понеділок направлю цю заяву до Кабінету міністрів України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 13 липня, під час візиту до Одеси президент України Володимир Зеленський попросив виконуючого обов'язки глави Державної фіскальної служби Олександра Власова написати заяву на звільнення. За словами Зеленського, Власов не виконав його вимогу та не звільнив очільників митниць у чотирьох областях.

РБК-Україна писало, що Зеленський закликав керівників митниць у Львівській, Закарпатській, Волинській та Чернівецьких областях самостійно написати заяви на звільнення, інакше він вимагатиме їх звільнення від в. о. глави ДФС. Пізніше Власов повідомив, що звільнив керівників митниць за вимогою Зеленського.