В Ужгородському університеті призупинили навчання через дифтерію

В Ужгородському національному університеті призупинили навчальний процес з метою недопущення поширення дифтерії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр університету.

Зазначається, що ректор зобов’язав деканів факультетів забезпечити вакцинацію студентів та викладачів університету згідно з розробленим графіком.

"У четвер, 24 жовтня, ректор УжНУ професор Володимир Смоланка видав розпорядження, яким зобов’язав призупинити з 24 жовтня цього року навчальний процес на медичному, медичному №2, стоматологічному факультетах УжНУ та провести необхідні епідеміологічні та профілактичні заходи серед студентів, викладачів і працівників університету", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, носіями дифтерії в Ужгороді виявилися студенти з Індії. В Ужгороді зафіксували захворювання дифтерії у 15 студентів Ужгородського національного університету, які приїхали з Індії. За словами лікарів, інфекцію студенти могли привезти з Індії. При цьому є побоювання, що кількість інфікованих може стати більше, так як носії контактували з великою кількістю людей, а захворювання передається повітряно-крапельним шляхом.

Крім того, в Ужгороді днями вперше за десять років зафіксували спалах на дифтерію. Хвороба була діагностована у студента місцевого університету. Пізніше з ознаками дифтерії були госпіталізовані ще двоє осіб.