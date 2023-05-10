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В Ужгороде завтра выключат воду: жителям дали важные советы

Фото: в Ужгороде 11 мая частично не будет воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Ужгороде 11 мая частично выключат воду из-за ремонта. После окончания ремонтных работ жителей просят не употреблять сырую воду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Водоканал г.Ужгород".

Завтра коммунальщики проведут плановые работы по подключению нового участка водопровода к системе. Воду в городе отключат с 9:30, сроки восстановления водоснабжения пока неизвестны.

В связи с ремонтом будет приостановлена подача воды с водозабора "Минай" и НФС №2.

"Временное отсутствие водоснабжения будет ощущаться по всей левобережной (в том числе, в промышленной зоне и в населенных пунктах Корытнянского сельсовета) и частично правобережной (район улиц, Загорская, Закарпатская, Гвардейская, Щедрина, И.Франко, Довженко, набережная Независимости) частях города", - говорится в сообщении.

Жителей призвали после возобновления водоснабжения не употреблять воду из-под кранов.

"С восстановлением водоснабжения необходимо по возможности пропустить воду через систему смывных бачков для ее более быстрого освещения и не употреблять воду в сыром виде до полного ее освещения", - отмечают коммунальщики.

Напомним, недавно в Киеве произошел масштабный прорыв водопровода. Из-за аварии образовался огромный "фонтан", достигавший крыш многоэтажек.

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УжгородВодоснабжение