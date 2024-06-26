В Ужгороде подняли цены на проезд в общественном транспорте: сколько будет стоить билет

Фото: в Ужгороде выросла цена на проезд в общественном транспорте (иллюстративный фото GettyImages)

В Ужгороде увеличили тарифы на городские пассажирские перевозки. Цена за билет выросла с 12 до 15 грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Отмечается, что решение было принято на заседании исполнительного комитета Ужгородского городского совета 26 июня. "Предыдущий тариф был рассчитан в 2022 году, за это время произошли изменения цен на горюче-смазочные материалы, запчасти, возросла стоимость ремонта и увеличилась минимальная заработная плата, что привело к увеличению часовой тарифной ставки водителей", - сообщили в Ужгородском городском совете. Сообщается, что решение вступает в силу со дня опубликования в печатных средствах массовой информации (с 29 июня - ред.).