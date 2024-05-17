Ужгород, Черновцы, Львов: где сейчас дешевле купить квартиру

Жилье в западных регионах Украины стали пользоваться спросом с первой фазы широкомасштабного вторжения РФ. Хотя сейчас украинцы уже не едут туда так массово и активно, стоимость квадратных метров в этой части страны не имеет тенденции к снижению.

Какая ситуация с ценами на квартиры в Ужгороде, Черновцах и Львове, по просьбе РБК-Украина анализирует обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

Ужгород, Черновцы, Львов: сколько стоят квартиры

Несмотря на то, что внутренняя миграция из-за войны уже не имеет масштабов, которые мы наблюдали в первый год войны, западные области продолжают удерживать лидерские позиции по стоимости квадратного метра в новостройках, констатирует Виктория Берещак. Она объясняет это несколькими факторами.

Первая и основная причина – концентрация платежеспособного спроса, то есть людей, которые бежали от войны с Киевской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Черниговской областей.

"Даже после деоккупации немалый процент этих людей продолжают оставаться в западных регионах и уже постепенно начинают адаптировать свою жизнь, покупают там квартиры. Второй фактор – реальные темпы строительства и активизация тамошних игроков под влиянием спроса - реального в моменте и частично отложенного, однако потенциального", – замечает собеседница.

Именно поэтому мы видим, что во Львове средневзвешенные цены сегодня достигают 55 тыс грн/кв.м против 50 тыс грн в Киеве, 39 тыс грн/кв.м в Ужгороде и 38 тыс грн/кв.м в Черновцах.

Фото: Западные области продолжают удерживать лидерские позиции по стоимости квадратного метра в новостройках (facebook.com/inc.avalon)

Как менялись цены в западных регионах

Важно отметить, что с начала войны во всех этих городах существенно выросли и спрос, и новое предложение. Особенно это заметно относительно Ужгорода и Черновцов, где рынок раньше был значительно меньших объемов, обращает внимание эксперт.

"Все три города продемонстрировали заметный рост средневзвешенных цен за два года войны: Львов на 40%, Ужгород – на 39%, а Черновцы – на 37%. До войны соревноваться со Львовом ни Ужгород, ни Черновцы не могли. А сейчас это отдельные региональные рынки активно развивающиеся", – говорит Берещак.

Если говорить о поведенческих трендах покупателя в этих городах, то серьезную конкуренцию ликвидным однокомнатным составляют двухкомнатные в пределах 65–80 кв.м, ведь ищут чаще жилье для семей. Предпочитают комплексную застройку или многофункциональные точечные объекты, но с самодостаточной инфраструктурой для закрытия всех потребностей.

Дороже всего из этой тройки, отмечает Берещак, будет стоить классическая однокомнатная 45 кадратных метров. Во Львове – в среднем 55-60 тысяч долларов, на втором месте Ужгород – 40-50 тысяч, в Черновцах средняя цена будет в пределах 35-45 тысяч долларов.