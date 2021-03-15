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Як посилять покарання за п'яні ДТП з жертвами: роз'яснення поліції

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 березня 2021 12:54
Як посилять покарання за п'яні ДТП з жертвами: роз'яснення поліції Фото: Олексій Білошицький (mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

На цьому тижні в Україні набуде чинності новий закон, який в тому числі посилює покарання за п'яні ДТП з жертвами. Тепер це буде не просто обтяжуюча обставина, а окрема стаття в Кримінальному кодексі.

Про це на брифінгу розповів заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, якщо ДТП скоїв водій в стані алкогольного сп'яніння, що призвело до тілесних ушкоджень середньої тяжкості, то йому загрожує від 3 років позбавлення волі і позбавлення водійських прав на термін від 3 до 5 років.

У разі тяжких тілесних ушкоджень - від 3 до 8 років тюрми і від 5 до 8 років без прав.

Якщо така ДТП спричинила смерть потерпілого, то водію загрожує від 5 до 10 років тюрми і позбавлення прав на термін від 5 до 10 років. У разі загибелі кількох осіб - від 7 до 12 років тюрми і від позбавлення прав на термін від 7 до 12 років.

Крім того, тепер винуватці п'яних ДТП з жертвами не зможуть пом'якшити покарання у зв'язку з каяттям, примиренням і взяттям на поруки. Також не будуть застосовуватися умовно-дострокове звільнення, звільнення з випробувальним терміном, заміна частини покарання більш м'яким, амністія і помилування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тепер терміни позбавлення водійських прав за водіння у п'яному вигляді будуть додаватися.

Зазначимо, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що посилення відповідальності за п'яне водіння набуде чинності вже в середу, 17 березня.

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