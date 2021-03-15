Як посилять покарання за п'яні ДТП з жертвами: роз'яснення поліції

На цьому тижні в Україні набуде чинності новий закон, який в тому числі посилює покарання за п'яні ДТП з жертвами. Тепер це буде не просто обтяжуюча обставина, а окрема стаття в Кримінальному кодексі.

За його словами, якщо ДТП скоїв водій в стані алкогольного сп'яніння, що призвело до тілесних ушкоджень середньої тяжкості, то йому загрожує від 3 років позбавлення волі і позбавлення водійських прав на термін від 3 до 5 років.

У разі тяжких тілесних ушкоджень - від 3 до 8 років тюрми і від 5 до 8 років без прав.

Якщо така ДТП спричинила смерть потерпілого, то водію загрожує від 5 до 10 років тюрми і позбавлення прав на термін від 5 до 10 років. У разі загибелі кількох осіб - від 7 до 12 років тюрми і від позбавлення прав на термін від 7 до 12 років.

Крім того, тепер винуватці п'яних ДТП з жертвами не зможуть пом'якшити покарання у зв'язку з каяттям, примиренням і взяттям на поруки. Також не будуть застосовуватися умовно-дострокове звільнення, звільнення з випробувальним терміном, заміна частини покарання більш м'яким, амністія і помилування.