В Харьковской области запретят посещать кладбища из-за минной опасности

В Харьковской области накануне пасхальных праздников и поминальных дней ряд кладбищ будет закрыт для посещения из-за высокой минной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВД Олега Синегубова на брифинге, передает "Суспільне" .

"Посещение кладбищ, мест захоронений на пасхальные праздники, где была оккупация, велись активные боевые действия, будет запрещено. Как орган государственной власти мы не можем обеспечить безопасность для людей", - сказал Синегубов.

По словам главы ОВА, список кладбищ, где нельзя находиться, еще определяют. Запрет будет снят после обследования и разминирования.

"Как минимум, половина территории Харьковской области считается потенциально опасной. Особенно находившиеся под оккупацией территории, те, где велись боевые действия. Площадь вероятно заминированных территорий - около 1,2 млн га, это 447 населенных пунктов", - отметил Синегубов.

О запрете на посещение кладбищ также сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.