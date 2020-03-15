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В Узбекистані підтвердили перший випадок коронавірусу

Новини » Суспільство     15.03.2020 - 08:48
В Узбекистані підтвердили перший випадок коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Хворий нещодавно повернувся із Франції

В Узбекистані заявили про виявлення першого випадку зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

За даними Міністерства охорони здоров'я Узбекистану, хворий коронавірусом громадянин нещодавно повернувся із Франції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Республіці Конго та Центральній Африканській Республіці вперше виявили хворих коронавірусом COVID-19. У Конго захворювання виявили у 50-річного чоловіка, який прибув з Парижа, у ЦАР коронавірусом захворів 74-річний чоловік, який 8 березня прилетів в аеропорт Бангі Мпоко з Мілана.

Також РБК-Україна писало, що 10 березня про перший випадок коронавірусу повідомили в Демократичній Республіці Конго. Інфікування підтвердили у громадянина Бельгії. Того ж дня коронавірус вперше виявили в Туреччині. Перший випадок зараження був підтверджений у чоловіка, який нещодавно повернувся з поїздки в Європу.

Крім того, в Бельгії було зафіксовано нову смерть від коронавірусу COVID-19. Четвертій жертві коронавірусу було 80 років. Загалом у Бельгії коронавірусом заразилися вже 689 людей.

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