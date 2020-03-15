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В Узбекистане подтвердили первый случай коронавируса

Новости » Общество     15.03.2020 - 08:48
В Узбекистане подтвердили первый случай коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больной недавно вернулся из Франции

В Узбекистане заявили об обнаружении первого случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, больной коронавирусом гражданин недавно вернулся из Франции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Республике Конго и Центральной Африканской Республике впервые обнаружили больных коронавирусом COVID-19. В Конго заболевание обнаружили у 50-летнего мужчины, который прибыл из Парижа, в ЦАР заболел коронавирусом 74-летний мужчина, прилетевший 8 марта в аэропорт Банги Мпоко из Милана.

Также РБК-Украина писало, что 10 марта о первом случае коронавируса сообщили в Демократической Республике Конго. Инфицирование подтвердили у гражданина Бельгии. В тот же день коронавирус впервые обнаружили в Турции. Первый случай заражения был подтвержден у мужчины, который недавно вернулся из поездки в Европу.

Кроме того, в Бельгии была зафиксирована новая смерть от коронавируса COVID-19. Четвертой жертве коронавируса было 80 лет. В целом в Бельгии коронавирусом заразились уже 689 человек.

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