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В Узбекистані розбився військовий літак Афганістану

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Ташкент, Понеділок 16 серпня 2021 13:01
В Узбекистані розбився військовий літак Афганістану Фото: в Узбекистані розбився літак ВПС Афганістану (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Шерабадському районі Сурхандар'їнської області Узбекистану розбився літак з розпізнавальними знаками ВПС Афганістану. Міністерство оборони Узбекистану підтвердило факт катастрофи.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на gazeta.uz.

У Міноборони повідомили, що на даний час вивчаються подробиці події, інформація про це буде повідомлена пізніше.

"Дійсно, напередодні в Сурхандар'їнській області Узбекистану зазнав аварії літак афганських ВПС", - повідомив начальник інформаційної служби відомства Бахром Зульфікаров.

За непідтвердженими даними, пасажирам вдалося зістрибнути з парашутом перед падінням літака. Двох військових госпіталізували.

Нагадаємо, ситуація в Афганістані загострилася. Люди намагаються втекти з країни, відчайдушно штурмують літаки.

Зазначимо, американські військові відкрили "попереджувальний" вогонь в аеропорту Кабула. В результаті загинули мінімум п'ять осіб.

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Авиакатастрофа Афганистан Узбекистан
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