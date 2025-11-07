RU

Узбекистан инвестирует в США более 100 млрд долларов: Трамп объявил о сделке

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Узбекистан заключили торговую сделку. В рамках соглашения в США будет инвестировано более сотни млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа в Truth Social.

"Я рад объявить о невероятном торгово-экономическом соглашении между Соединенными Штатами и Узбекистаном", - написал президент США.

Согласно сделке, в течение следующих трех лет Узбекистан приобретет и инвестирует в США 35 млрд долларов, а в течение следующих 10 лет - более 100 млрд.

"(Деньги пойдут - ред.) В ключевые американские секторы, включая добычу критически важных полезных ископаемых, авиацию, производство автозапчастей, инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику и химическую промышленность, информационные технологии и другие", - говорится в посте.

Также Трамп добавил, что выражает благодарность президенту Узбекистана, подчеркнув, что США надеются на долгие и плодотворные отношения между странами.

Напомним, что сегодня президент США Дональд Трамп провел встречу и с рядом других президентов стран Азии. Среди них был глава Казахстана Касым-Жомарт-Токаев.

Вскоре глава Белого дома анонсировал, что Казахстан присоединился к Авраамовым соглашениям и это была первая за его второй срок, которая пошла на этот шаг.

