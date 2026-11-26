"Укрзализныця" планирует с 1 января 2027 повысить тарифы на грузовые перевозки еще на 15%. Это будет уже второй рост за полгода: с 1 августа 2026 года тарифы увеличились на 30%. Но вместо ожидаемой прибыли компания может получить еще больше убытков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материал Forbes Ukraine.

Почему прошлое повышение не оправдало ожиданий

Как отмечает издание, УЗ объясняет необходимость нового повышения критическим финансовым положением. Без индексации компания прогнозирует в 2027 году чистый убыток в 32 млрд грн и кассовый разрыв свыше 44 млрд грн.

В то же время, предыдущее повышение уже не дало ожидаемого эффекта. Августовская индексация принесла УЗ 2,3 млрд грн вместо запланированных 3,4 млрд грн, поскольку грузооборот в августе-сентябре сократился на 37,4%.

Экспорт через припортовые станции Одесской области в августе упал на 96%, а общий грузооборот в августе снизился на 22% по сравнению с июнем. Бизнес предупреждает: новое удорожание логистики может еще сильнее сократить грузовую базу самой железной дороги.

По оценке Центра транспортных стратегий, объемы грузовых перевозок УЗ могут сократиться до 127 млн тонн в 2026 году против 161 млн тонн в прошлом году. В 2027 году прогнозируется лишь частичное восстановление - до 149 млн тонн.

Какие отрасли могут пострадать больше всего

Более болезненно новые тарифы могут ударить по отраслям, где логистика занимает значительную часть себестоимости, пишет издание.

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К примеру, в добывающей промышленности ее доля достигает 40-60%. Представители отрасли прямо предупреждают: дальнейшее удорожание перевозок может привести уже не просто к росту расходов, а к остановке отдельных карьеров.

Похожая ситуация и в агросекторе, который, по словам представителей бизнеса, уже работает в режиме выживания из-за многократного удорожания логистики.

Особенно критичным вопрос для горно-металлургического комплекса, который традиционно обеспечивает около 35-40% грузооборота и доходов грузового сегмента УЗ.

Как отмечает Forbes, позиция бизнеса состоит в том, что повышать стоимость железнодорожной логистики в условиях фактически заблокированных портов опасно: более дорогие перевозки снижают конкурентоспособность украинской продукции, сокращают производство и, наконец, саму грузовую базу железной дороги.

Таким образом, УЗ пытается закрыть собственный финансовый дефицит за счет очередного повышения тарифов, однако бизнес предупреждает о риске обратного эффекта: еще более дорогая логистика может сократить производство, экспорт и перевозку - а вместе с ними и доходы самой железной дороги, заключает издание.