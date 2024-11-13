УЗ анонсировала важные изменения в расписании: будут новые поезда

Когда изменят маршрут поездов УЗ

Согласно информации УЗ, поезд №139 сообщением "Киев - Каменец-Подольский" будет следовать измененным маршрутом "Киев - Хмельницкий". В частности, с 26 ноября по 8 декабря.

Так же, как и поезд №139, поезд №140 сообщением "Каменец-Подольский - Киев" будет следовать измененным маршрутом "Хмельницкий - Киев" с 26 ноября по 8 декабря.

"В сутки 25 ноября поезд №139/140 будет следовать до станции Гречаны - будет отправляться из Киева в 23:32 и прибывать на станцию Гречаны в 05:47", - говорится в сообщении УЗ.

Поезд, который будет следовать из Киева в Хмельницкий, будет отправляться в 23:32 и прибывать в 6:04. Обратный поезд будет отправляться в 22:45 и прибывать в Киев в 5:20.

Когда назначат дополнительные поезда УЗ

УЗ назначит дополнительные поезда в направлении Трускавца и Львова на определенные даты. В частности, дополнительное влечение №159/160 "Киев - Трускавец".

Поезд отправится из Киева 30 ноября и 7 декабря в 10:18 и прибудет в Трускавец в 19:35. В обратном направлении он отправится в те же даты в 8:52 и прибудет в столицу в 18:10.

Кроме этого сообщения УЗ назначила дополнительный поезд №191/192 "Киев - Львов".

Он отправляется из Киева 1 и 8 декабря в 08:18 и прибывает во Львов в 14:59. Со Львова поезд будет отправляться в те же даты в 14.14 и прибывать в столицу в 21.33.

Заметим, что приобрести билеты на поезда можно в кассах железнодорожных вокзалов. А также онлайн в приложении УЗ, на сайте или в чат-ботах.