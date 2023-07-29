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УЗ сменила курсирование "горных шаттлов" из Львова

Фото: УЗ изменила курсирование "горных шаттлов" из Львова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Из-за ремонта на железной дороге было изменено курсирование "горных шаттлов" из Львова в Яремче, Татарово-Буковель, Ворохту и Рахов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

"Следовательно, поезд №810/809 Львов - Рахов до 6 августа будет отправляться из Львова ежедневно в 7:50 и прибывать в Рахов в 13:40. Обратно поезд будет отправляться ежедневно (также до 6 августа) в 14:34 и прибывать во Львов в 20:35", - пишет пресс-служба. 

Из-за ремонтных работ с 7 по 11 августа поезд в ходу не будет, а уже с 12 числа - продолжит курсирование по привычному расписанию. 

Как пишет УЗ, поезд №816/815 Львов - Рахов с 1 по 5 августа будет отправляться из Львова в 15:22 и прибывать в Рахов в 22:16. В обратном направлении он будет отправляться в 03:48 и прибывать во Львов как и всегда. 

"Из-за ремонтных работ поезд не будет курсировать с 6 августа (из Львова) и 7 августа из Рахова, а уже с 12 августа (из Львова на Рахов) и 13 августа (в обоих направлениях) этот поезд продолжит курсирование по этому графику движения", - добавляет УЗ. 

Между тем "Прикарпатский экспресс" №807/808 Львов - Коломыя с 29 июля временно продолжит свой маршрут в Черновцы. Отправление из Львова будет происходить в 18:12, Ивано-Франковск 21:33-21:36, Коломыя 22:23-22:33, прибытие в Черновцы в 23:35. 

Обратный путь: из Черновцов с 30 июля в 05:10, Коломыя 06:14-06:24 (1-6 августа: 06:14-06:34), Ивано-Франковск 07:34-07:39, Львов 10:45. 

"Внимание! 7 августа поезд отправится из Черновцов в 04:57 (Коломыя 06:14-06:34, далее по привычному расписанию), а 8 августа из-за ремонтных работ не будет курсировать в обоих направлениях", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что с 26 июля "Укрзализныця" начала продавать билеты на популярные международные поезда только онлайн. Это необходимо для борьбы с перекупщиками.

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Укрзализныця