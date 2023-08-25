УЗ увеличила количество мест в поездах из Мукачево в Чехию и Словакию: даты

В период с 25 августа по 3 сентября добавлены вагоны к поезду №960, отправление из Кошице в 08:46, прибытие в Мукачево в 14:00. До поезда №961, отправление из Мукачево в 14:48, прибытие в Кошице 18:17.

Они будут курсировать с дополнительным вагоном 2 класса под №2. Количество и расположение мест аналогично вагону №1, обычно обслуживающему этот маршрут.

"Это позволит избежать дефицита билетов на пиковый диапазон дат на маршруте, которым могут воспользоваться пассажиры не только в Кошице, но и использовав пересадку – на ночной поезд в Братиславу и Прагу", - заявили в "Укрзализныце".

Как сообщалось, в связи с частыми сбоями в движении поездов в Венгрии компания "Укрзализныця" объявила о сокращении маршрута поезда Киев-Вена.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в связи с ЧП на Венгерской железной дороге, беспересадочные вагоны Вена-Киев, которые отправились из Вены в воскресенье, 7 мая, опаздывали на 6 часов.

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