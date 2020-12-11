УЗ запустить поїзд Львів - Ужгород для стикування з рейсом з Києва

З понеділка, 14 грудня, "Укрзалізниця" запустить поїзд за маршрутом Львів - Ужгород. Його час буде підлаштовано під розклад поїзду Київ - Славське.

Про це повідомляє сайт УЗ.

Наголошується, що розклад нового регіонального маршруту буде розраховано з урахуванням стикування з поїздом Київ - Славське на станції Славське.

Сам поїзд Львів - Ужгород проходитиме через станції Сколе, Стрий, Славське, Лавочне, Воловець, Свалява, Карпати, Мукачеве, Батьово.

Перший рейс відправиться зі Львова 14 грудня о 11:00 і приїде в Ужгород о 16:45 із зупинкою в Славському з 13:10 до 13:38. Зворотній рейс з Ужгорода виїде о 12:45 15 грудня і приїде до Львова о 18:56 із зупинкою у Славському о 16:06.

Вартість квитків при придбанні онлайн - від 71 до 81 гривні.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд за маршрутом Миколаїв - Рахів. Він курсуватиме під час новорічних свят.

Також "Укрзалізниця" з 13 грудня запускає поїзд з Києва в прифронтову Авдіївку (Донецька область). Потяг курсуватиме щодня, відправлення заплановано на 19:19, прибуття - на наступний день о 9:10.