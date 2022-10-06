УЗ запустит маршрут Черновцы - Львов поезда "Днестровский экспресс": график движения

"Ничто не остановит поезд, время которого наступило: "Днестровский экспресс" должен был отправиться в первое путешествие еще в конце февраля, но тогда наши вагоны уже были задействованы в эвакуации украинцев, поэтому премьеру пришлось отложить", - пишет пресс-служба УЗ.

С 10 октября поезд №802/801 Черновцы - Львов повторит маршрут "Люкс-торпеды".

"Днестровский экспресс" будет курсировать каждый день из Черновцов в 5:30 и прибывать во Львов в 12:18.

"В обратном направлении поезд будет отправляться из Львова в 15:07, прибывать в Черновцы в 22:05", - добавляет УЗ.

Во время движения поезд будет проходить через: