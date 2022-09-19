В Харківській області запустили приміський потяг з Лозової
З 20 вересня почне курсувати приміський потяг №6801/6802 "Лозова - Бантишеве".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.
З Лозової він вирушатиме о 07:30 і прибуватиме на станцію Бантишеве о 10:00. Зі станції Бантишеве він вирушатиме о 15:45 і прибуватиме до Лозової о 18:20.
"Потяг курсуватиме щодня, крім четверга, з зупинками на станціях Близнюки, Дубове, Гаврилівка, Язикове, Барвінкове, Гусарівка та з урахуванням усіх зупинкових пунктів", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, "Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення з деокупованою Балаклією. Перший рейс вийшов 15 вересня.
Також РБК-Україна розповідало про те, як безпечно дістатися з Харкова до звільнених Балаклії та Ізюма на автомобілі.
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