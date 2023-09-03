УЗ запустила новый поезд в Польшу: когда и откуда курсирует

Поезд №119/120 прибудет в Хелм в 17:27. Пассажиры успевают на пересадку в Варшаву на польский IC21100 (18:12 - 21:02).

Обратно из Хелма поезд отправится в 10:23 (пересадка из поезда IC12100 Варшава Восточная 06:05 - Хелм 08:42). Он прибудет в Киев в 22:45.

Билеты на поезд можно купить в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним, из-за частых сбоев в движении поездов в Венгрии "Укрзализныця" объявила о сокращении маршрута поезда Киев-Вена.

Также УЗ сообщила, что увеличила количество рейсов по Украине, но отменила поезда в польский Перемышль из-за ремонта железной дороги.

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