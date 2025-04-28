УЗ запустила новый флагманский поезд "Єдність": куда он едет и чем особенный

Что изменится

Поезд "Єдність" обновили по современным стандартам. Пассажиры будут иметь такие опции:

купейные вагоны после капремонта с вакуумными туалетами, кондиционерами и розетками в каждом купе;

новые вагоны класса СВ;

современные уборные с дозаторами мыла и накладками на унитазы;

фирменное название, логотип и отправление под песню "Заповіт" певца и военнослужащего YARMAK.

График движения

Из Харькова поезд будет отправляться через день в 18:45, прибытие в Ворохту - в 13:59. В обратном направлении: из Ворохты через день в 16:31, прибытие в Харьков - в 11:27.

"Единство" стал восьмым флагманским поездом "Укрзализныци". Среди других флагманов: ""Лесь Курбас", "Сковорода", "Січеслав", "Леополіс", "Чорноморець", "Буковина" и "Гуцульщина". В приложении УЗ их можно найти по специальной отметке.