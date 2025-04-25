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УЗ запускает дополнительный поезд до популярного курорта: когда можно ехать

УЗ назначает "традиционный дополнительный поезд" (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Национальный перевозчик "Укрзализныця" назначает уже традиционный дополнительный поезд в популярный среди украинцев курортный город. Он будет курсировать в определенные дни мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Куда и как будет курсировать дополнительный поезд УЗ

В "Укрзализныце" рассказали, что назначают "уже традиционный дополнительный поезд" в Трускавец. Он позволит добраться до курортного города в удобные даты большему количеству пассажиров.

Так, скорый поезд №159/160 "Киев - Трускавец" будет курсировать:

  • 9 мая 2025 года;
  • 11 мая 2025 года.

График движения дополнительного поезда в Трускавец

Согласно информации УЗ, дополнительный поезд:

  • будет отправляться из Киева в 10:16;
  • будет прибывать в Трускавец в 19:37.

Обратный график его движения является следующим:

  • отправление из Трускавца - в 09:03;
  • прибытие в столицу - в 19:11.

Как выбрать место у окна и где купить билеты

Гражданам рассказали, что в составе поезда - пассажирские вагоны купейного типа, но с местами для сидения.

"Обращаем внимание: нечетные номера мест - у окна, четные - у прохода", - добавили в "Укрзализныце".

В завершение гражданам сообщили, что билеты на этот поезд - уже в продаже:

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ запустила в скоростных поездах важную для пассажиров услугу.

Читайте также о скидках и льготах от "Укрзализныци" - как можно экономить на билетах во время путешествий.

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