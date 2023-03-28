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УЗ запускает дополнительные рейсы к Пасхе и майским праздникам: список

Фото: УЗ запускает дополнительные рейсы к Пасхе и майским праздникам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

"Укрзализныця" планирует дополнительные рейсы к Пасхе и майским праздникам. Вводит курсирование ряда поездов по праздникам из Киева.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

На праздники поезда буду курсировать из Киева в:

  • Одессу и обратно поезд №115/116 отправится 2, 9, 15 и 17 апреля. Отправление с Киева в 07:19, с Одессы в 10:23;
  • Львов и обратно поезд №191/192 совершит рейсы 1, 2, 9, 15 и 17 апреля. Отправление с Киева в 07:47, с Львова в 11:40;
  • Кривой Рог и обратно поезд №175/176 отправится 2, 9 и 15 апреля. Отправление с Киева в 06:18, с Кривого Рога в 11:57;
  • Днепр и обратно поезд №179/180 совершит рейсы 2, 9 и 15 апреля. Отправление с Киева в 07:34, с Днепра в 11:00;
  • Ковеля и обратно поезд №197/198 отправится 15 и 17 апреля. Отправление с Киева в 06:27, с Ковеля в 11:45;
  • Харькова и обратно поезд №163/164 совершит рейс 2 мая. Отправление с Киева в 08:01, с Харькова в 11:27.

"Также поезд №167/168 соединит Львов с Одессой и наоборот 1, 2, 9, 15, 17 апреля. Отправление с Львова в 08:50, с Одессы в 10:14", - пишет пресс-служба.

Билеты уже доступны онлайн и в кассах вокзалов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Укрзализныця" обновила правила возвращения билетов. Теперь полную стоимость можно вернуть и после отправления поезда.

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Укрзализныця