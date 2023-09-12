УЗ запускает новые поезда на юг Украины

По данным пресс-службы, в дополнение к черездневному поезду №101/102 Краматорск - Киев - Херсон, в дни его отсутствия начнет курсирование беспересадочная группа вагонов Киев - Херсон.

Группа вагонов будет частью поезда №217/218 Киев - Николаев и начнет курсирование с 23 сентября. Отправление из Киева по нечетным дням в 21:33, Николаев 07:07 - 07:27, прибытие в Херсон в 09:26 на следующий день. Обратно из Херсона по четным дням (с 24 сентября) в 19:43, Николаев 21:15 - 21:35, прибытие в Киев в 07:21 утра.

К тому же, кроме ежедневного сообщения с Киевом, у Херсона будут еще и дополнительные рейсы в Николаев. Поезд №219/220 Николаев - Херсон будет отправляться из Херсона в 10:06, прибытие в ст. Николаев-Грузовой в 12:20. Обратно из ст. Николаев-Грузовой в 16:20, прибытие в Херсон в 18:43. Поезд будет курсировать по четным дням, начиная с 24 сентября.

Билеты на эти рейсы будут постепенно доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов, говорится в сообщении.

Поезда в Херсон

Напомним, поезд сообщением Херсон - Киев - Славянск запустили в июле 2023 года. Известность поезда превысила ожидания. С августа поезд сообщением Херсон - Киев - Славянск заходит в Краматорск.

С 30 июня 2023 возвращено сопровождение военизированной охраной пассажирских поездов. В настоящее время она работает в поездах №81 Киев - Ужгород, №41 Днепр - Трускавец и №712 Киев - Краматорск.