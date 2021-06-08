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УЗ відновлює сполучення Черкас зі Львовом: з'явилася дата

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Вівторок 08 червня 2021 15:11
УЗ відновлює сполучення Черкас зі Львовом: з'явилася дата Фото: УЗ відновлює поїзди між Черкасами і Львовом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

З 1 липня відновлюється курсування поїзду між Черкасами та Львовом. Він буде ходити через день.

Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці"

Так, поїзд № 95/96 "Тясмин" Черкаси-Львів вирушатиме з Черкас по непарних числах (крім 31 чисел), зворотно - по парних.

  • відправлення з Черкас о 19:46, прибуття до Львова о 10:37.
  • відправлення зі Львова з 2 липня о 14:30, прибуття о 06:35.

РБК-Україна писало, що у Київській області планують запустити ще дві приміські електрички: Фастів-Київ і Вишгород-Київ. Наразі триває робота над їхнім відкриттям.

Нагадаємо, нещодавно "Укрзалізниця" оголосила про продаж квитків на додаткові потяги до моря. Зокрема, у червні курсуватимуть ще 11 потягів у різних регіонах країни.

Раніше стало відомо, що в цьому місяці УЗ відновлює міжнародні залізничні подорожі.

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