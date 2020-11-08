УЗ відновлює посадку пасажирів в Ужгороді

З півночі понеділка, 9 листопада, "Укрзалізниця" відновлює посадку пасажирів в Ужгороді. Таке рішення було прийнято Державною комісією з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Так, з 9 листопада буде відкрито продаж квитків з залізничних станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Віконницях, Ужгород, Тиврів, Сарата, Кулевча, Шепетівка на наступні поїзди:
Крім того, з опівночі понеділка буде закрито продаж проїзних документів зі станції Біла Криниця на поїзд № 102/101 Київ - Херсон.
"До врегулювання ситуації поїзда проїдуть через станцію без посадки пасажирів. Висадка пасажирів здійснюється в установленому порядку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні оновили зони карантину в залежності від епідеміологічної ситуації. Країну розділили на дві зони: "червону" і "помаранчеву".
Крім того, за минулу добу в Україні підтвердили 9397 нових випадків зараження коронавірусом.