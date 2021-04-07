УЗ відновлює курсування поїздів між Львовом та Рівне

"Укрзалізниця" відновлює рух поїздів між Львовом і Рівно. Регіональні поїзди з зупинками в Підзамче, Бродах, Дубні та Здолбунові почнуть рух з 9 квітня.

Про це повідомляє прес-служба УЗ .

Так, поїзд № 804/803 буде відправлятися зі станції Рівно о 06:45. Зупинки будуть відбуватися в Здолбунові (6:58-7:00), Дубно (7:32-7:34), Бродах (8:16-8:18), Підзамче (9:22-9:23). До Львова поїзд прибуває о 9:35.

Поїзд № 806/805 відправлятиметься зі Львова о 16:31. Зупинки Підзамче (16:41-16: 42), Бродах (17:44-17:46), Дубно (18:26-18:28), Здолбунові (19:01-19:03). У Рівному прибуває о 19:16.

Також в УЗ нагадали про необхідність пасажирам дотримуватися правила протиепідемічної безпеки, зокрема, носити маску, користуватися іншими засобами індивідуального захисту, дотримуватися соціальної дистанції тощо.