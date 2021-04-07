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УЗ відновлює курсування поїздів між Львовом та Рівне

Новость на русском → Україна, Середа 07 квітня 2021 10:40
УЗ відновлює курсування поїздів між Львовом та Рівне Фото: поїзди відновлять рух з 9 квітня (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ігор Литвиненко

"Укрзалізниця" відновлює рух поїздів між Львовом і Рівно. Регіональні поїзди з зупинками в Підзамче, Бродах, Дубні та Здолбунові почнуть рух з 9 квітня.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Так, поїзд № 804/803 буде відправлятися зі станції Рівно о 06:45. Зупинки будуть відбуватися в Здолбунові (6:58-7:00), Дубно (7:32-7:34), Бродах (8:16-8:18), Підзамче (9:22-9:23). До Львова поїзд прибуває о 9:35.

Поїзд № 806/805 відправлятиметься зі Львова о 16:31. Зупинки Підзамче (16:41-16: 42), Бродах (17:44-17:46), Дубно (18:26-18:28), Здолбунові (19:01-19:03). У Рівному прибуває о 19:16.

Також в УЗ нагадали про необхідність пасажирам дотримуватися правила протиепідемічної безпеки, зокрема, носити маску, користуватися іншими засобами індивідуального захисту, дотримуватися соціальної дистанції тощо.

Нагадаємо, раніше УЗ призупинила рух частини потягів в регіонах "червоної" зони карантину.

Також РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" відновлює курсування поїзда №77/78 між Харковом і Маріуполем. Рейс почне рух між містами з 9 квітня.

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