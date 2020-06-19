УЗ відновлює рух ще 50 електричок

"Укрзалізниця" продовжує відновлювати рух приміських поїздів. З 23 червня почнуть курсувати ще 50 електричок.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Так, з вівторка почнуть курсування ще 27 приміських поїздів по регіонального філіалу "Південно-Західна залізниця", а з середи - ще 23 поїздів по філії "Південна залізниця".

На сьогодні в Україні курсують 533 приміських потяги.

Нагадаємо, з 15 червня почали курсувати електрички фастівського, ніжинського та яготинського напрямків.

Крім того, УЗ призначила додаткові поїзди до Дня Конституції.