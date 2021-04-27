"УЗ" відновлює повноцінний рух поїздів в усіх областях, окрім Житомирської

Укрзалізниця відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення, рух у яких був тимчасово обмежений через локдаун. Наразі заборона висадки та посадки пасажирів діє лише в Житомирській області.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
В "УЗ" нагадали, що скасування та відновлення зупинок поїздів через карантинні обмеження здійснюються на основі рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
"Укрзалізниця вкотре наголошує, що суворо стежитиме за дотриманням карантинних вимог у поїздах і на вокзалах, та звертається до пасажирів з проханням обов’язково повідомляти про випадки неналежного носіння масок або відмови від них з боку інших пасажирів або співробітників Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запустить щонайменше 11 додаткових поїздів на травневі свята і на Великдень. Також на свята продовжили маршрут одного зі швидкісних поїздів.
Зокрема, на травневі свята курсуватимуть додаткові потяги в Ужгород, Рахів, Ковель, Чернівці, Миколаїв, Маріуполь, Костянтинівку, Івано-Франківськ, Одесу і Львів.
З 11 квітня УЗ відновила курсування поїздів в Закарпатську область. Рух поїздів був обмежений через те, що Закарпаття перебувало в "червоній" зоні карантину.