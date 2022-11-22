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УЗ открыла продажу билетов на рейс Интерсити+ Киев-Львов: подробности маршрута

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Украина, Вторник 22 ноября 2022 18:54
УЗ открыла продажу билетов на рейс Интерсити+ Киев-Львов: подробности маршрута Фото: УЗ открыла продажу билетов на рейс Интерсити+ Киев-Львов (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Укрзализныця открыла продажу на рейс Интерсити+ 743/744 Киев-Львов. На маршруте будет курсировать скоростной поезд Hyundai, который выйдет на рейс с 25 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Укрзализныця" .

"Утренний Hyundai во Львов возвращается! Укрзализныця открыла продажу на рейс Интерсити+ 743/744 Киев-Львов", - говорится в сообщении.

Отмечено, что с 25 ноября можно будет ежедневно отправляться из столицы в 06:20 из Киева-Пассажирского или в 06:37 из Святошино (обе станции соединены Киевской кольцевой электричкой, которая начинает курсировать с 05:30) и прибывать во Львов в 11:58.

Обратный рейс будет отправляться в 15:30 и прибывать в Святошино в 21:03, в Киев-Пассажирский в 21:17.

В Укрзализныце напоминают, что на борту каждого Интерсити+ работает онлайн-библиотека, онлайн-кинотеатр и WOG-cafe с обновленным бортовым меню.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, чтов Херсон 19 ноября прибыл пассажирский поезд из Киева. Это первый совершённый рейс с начала полномасштабной войны.

Также ранее мы писали, что Укрзализныця запускает новый рейс Киев – Изюм.

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Киев Укрзализныця Львов
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