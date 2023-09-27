УЗ вдвое увеличивает количество мест на маршруте Харьков - Перемышль

"Укрзализныця" увеличивает предложение мест на маршруте Харьков - Перемышль с 7 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

Билеты на рейсы уже доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

Как отметили в УЗ, обновленный формат курсирования поезда улучшит сообщение Харькова с Польшей в дополнение к рейсу Харьков - Хелм.

"8 октября заканчиваются ремонтные работы на станции Перемышль, затем поезда №31/32 Запорожье - Перемышль, №35/36 Одесса - Перемышль, №705/706, 715/716, 53/54, 89/90 Киев - Перемышль вернутся к своему привычного расписания движения, а состав поезда №73/74 Харьков - Перемышль увеличится вдвое", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что в октябре "Укрзализныця" запустит ряд новых маршрутов в три страны Европы. Речь о Польше, Чехии и Германии.

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