УЗ збільшила частоту руху здвоєного експресу в Бориспіль

"Укрзалізниця" збільшила частоту курсування здвоєних експресів на маршруті між залізничним вокзалом Києва та аеропортом "Бориспіль". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію УЗ Twitter.

Як наголошується в повідомленні, у зв'язку зі збільшенням пасажиропотоку, до вже наявного здвоєному експресу, який почав курсувати в травні, додаються ще два.

"Укрзалізниця" також оприлюднила графік руху, відповідно до якого, з Києва здвоєний еспрес буде вирушати об 11:02, 13:00 і 17:00, з аеропорту "Бориспіль" склади відправляються об 11:44, 13:58 і 17:41.

Нагадаємо, з 10 травня в пікові години здвоєні експреси регулярно курсують на маршруті між залізничним вокзалом Києва та аеропортом "Бориспіль". Перший регулярний рейс відправляється з вокзалу до 17:00, з аеропорту о 17:41. Завдяки цьому за один рейс поїзд зможе брати на борт більше 200 пасажирів

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила експресс в аеропорт "Бориспіль" 30 листопада 2018 року. Станом на початок травня вже перевезено 300 тисяч пасажирів.