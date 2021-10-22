У УЗ труднощі з вантажоперевезеннями, списання вагонів за віком погіршить її стан, - експерт

Намір Мінінфраструктури списувати залізничні вагони за віком погіршить ситуацію з перевезеннями вантажів і призведе до значних втрат для промисловості і енергетики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного аналітика GMK Center Андрія Тарасенка.
"Це призведе до значного погіршення ситуації з перевезеннями, до негативних наслідків для промисловості і енергетики", - розповів Тарасенко.
За його словами, "Укрзалізниця" вже зараз має серйозні проблеми з перевезеннями вантажів, оскільки є дефіцит рухомого складу та тяги, а також поганий стан залізничної інфраструктури. Виведення з експлуатації понад 50 тис. вагонів, які будуть списані за віком, спровокують загострення проблем з перевезеннями через різкий дефіцит вагонів.
Експерт зазначив: у "Укрзалізниці" немає 60 млрд грн на закупівлю нових вагонів, щоб замінити списані.
"Сума необхідних інвестицій - 156 млрд грн - це загальна сума інвестицій "Укрзалізниці" за 6 років або за 7 років. Сума непідйомна. Тому, приймаючи такі рішення, потрібно розуміти, що це завдання нерозв'язне", - констатував Тарасенко.
А також наголосив: рішення про списання вагонів за віком призведе до значних втрат для бізнесу, перш за все, промисловості та енергетики, які є ключовими клієнтами УЗ.
Нагадаємо, Міністерство інфраструктури підготувало нову версію наказу про списання вагонів за віком. Якщо цей наказ буде схвалений, списати доведеться більше 50 тис. вагонів, на заміну необхідно понад 125 млрд грн. Але джерела фінансування проекту в проекті не вказані.
Раніше гендиректор Федерації роботодавців і транспорту України Володимир Гусак заявив, що керівництву "Укрзалізниці" слід думати про закупівлю локомотивів, яких катастрофічно не вистачає, а не про покупку нових вагонів.
У свою чергу екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що оновлювати рухомий склад "Укрзалізниці" потрібно, але в першу чергу необхідно модернізувати залізничну інфраструктуру і підвищити якість перевезень.