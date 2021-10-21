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На УЗ чекає найбільше в історії оновлення парку вантажних вагонів

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Київ, Четвер 21 жовтня 2021 15:44
На УЗ чекає найбільше в історії оновлення парку вантажних вагонів Фото: на УЗ чекає найбільше в історії оновлення парку вантажних вагонів (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні за програмою президента "Велике будівництво" буде масштабно оновлено парк вантажних вагонів "Укрзалізниці".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на радника міністра інфраструктури Івана Федорка.

Оновлювати парк вагонів, за словами Федорка, будуть в рівних долях "Укрзалізниця" і приватні власники.

Наразі в Україні, за даними УЗ, курсують 174 тисячі вантажних вагонів, з яких 95 тисяч давно вичерпали нормативний термін служби. Середній вік вагона на УЗ - до 40 років, хоча термін експлуатації - максимум 30 років.

"У нас почастішали аварії, інциденти, які відбуваються з нашим зношеним вагонним парком. У нас з усіх ремонтів, які робляться з вагонами, 84% ремонтів - це позапланові. Тобто ми змушені латати, заварювати", - розповідає заступник директора Департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов.

Утримувати зношені вагони залізниці, за словами Ткачова, набагато дорожче, бо вони ламаються непередбачувано та вимагають додаткових витрат на позапланові ремонти.

Нагадаємо, раніше Мінінфраструктури оприлюднило проект наказу, яким запропонувало заборонити використання вагонів, термін експлуатації яких перевищує нормативний.

Зокрема, пропонується заборонити продовжувати термін експлуатації піввагонів старше 33 років, з поступовим зменшенням цього терміну до 22 років в період 2021-2029 років.

Як повідомлялось, цього року у присутності президента Володимира Зеленського було підписано меморандум щодо залучення експортного фінансування на модернізацію УЗ.

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Укрзалізниця Велике будівництво
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