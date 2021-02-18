УЗ на суботу призначила додатковий поїзд з Києва в Карпати

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці в Telegram .

Квитки вже можна придбати на сайті УЗ .

Зазначається, що поїзд вирушить з Києва о 15:02 та прибуде до Ворохти о 05:31, до Рахова - 06:58. У зворотному напрямку вирушить з Рахова о 18:00, з Ворохти о 19:42 та прибуде до Києва о 09:55.

Як повідомляло РБК Україна, "Укрзалізниця" з наступного тижня запускає додатковий потяг з Києва до Чернівців.

Поїзд №249/250 буде вирушати з Києва 26 лютого, 1, 5, 7 і 9 березня о 15:09. В Чернівці він прибуває в 8:15 на наступний після відправлення день. З Чернівців - 25 і 28 лютого, 4, 6, 8 березня о 19:15, прибуття до Києва о 12:30.

Вартість квитків складе 1260,75 гривень (люкс), 367,17 грн (купе) і 226,79 грн (плацкарт).

раніше "Укрзалізниця" запустила продаж пільгових квитків на поїзди Інтерсіті+ через чат-боти.

До цього в компанії запустили сервіс продажу квитків на поїзди через популярні месенджери - Viber і Telegram.

Також повідомлялося, що з 1 березня в Україні зросте на 2% вартість квитків на залізничні поїздки. При цьому квитки будуть дорожчати щомісячно до кінця року.