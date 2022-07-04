УЗ терміново змінила маршрути трьох потягів до Полтави: час у дорозі збільшився

Маршрути руху трьох поїздів, що прямують до Полтави, були терміново змінені через технічні проблеми. Час у дорозі збільшився орієнтовно на п'ять годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" в Telegram.
Зокрема, змінено рух поїздів:
"Зазначені поїзди замість Миргорода і Полтави-Київської будуть тимчасово слідувати через Ромодан, Кременчук і Полтаву-Південну. Час у дорозі збільшиться орієнтовно на 5 годин", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.