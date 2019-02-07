УЗ скорочує графік ще одного поїзда до Росії

Поїзд Львів-Ковель-Москва з 31 березня курсуватиме по непарних числах

В Украине сокращают периодичность курсирования еще одного поезда в Российскую Федерацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Сообщается, что с 31 марта поезд № 78/73, 74/73 Львов - Ковель - Москва будет курсировать по нечетным числам месяца (сейчас ходит ежедневно).

Также "Укрзализныця" напоминает, что с 25 февраля сократится периодичность курсирования поезда № 20/19 Харьков - Москва. А с 5 февраля реже начали ходить поезда № 24/23 Одесса - Москва и № 56/55 Хмельницкий - Москва с группой вагонов Москва - Жмеринка. В УЗ подчеркивают, что оптимизация железнодорожного сообщения с РФ связана с падением пассажиропотока.

Отметим, в сентябре министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина не понесет никаких материальных убытков из-за закрытия транспортного сообщения с Российской Федерацией. По его мнению, эти поезда следует переориентировать на внутренние направления. Он также заявил, что направление на Москву нужно вообще закрывать, при этом не уточнив возможные сроки закрытия транспортного сообщения с Россией.