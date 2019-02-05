Україна скорочує залізничне сполучення з Росією

Ілюстративне фото (pz.gov.ua)

З 5 лютого поїзда Одеса-Москва та Харків-Москва буду курсувати вдвічі рідше

У зв'язку з падінням попиту "Укрзалізниця" скорочує періодичність курсування поїздів до Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Повідомляється, що з 5 лютого поїзда № 24/23 Одеса - Москва - Одеса та № 20/19 Харків - Москва - Харків курсуватимуть через день (раніше курсували щодня). В УЗ відзначають, що це пов'язано з падінням пасажиропотоку. Зокрема, у 2018 році в даному напрямку перевезли на 20% пасажирів менше, ніж у 2017.

За статистикою УЗ з кінця літа 2018 українці стали частіше користуватися залізничним сполученням з країнами ЄС. За період з серпня до кінця минулого року "Укрзалізниця" перевезла пасажирів до ЄС на 10% більше, ніж до Росії.

Нагадаємо, у вересні міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна не нестиме жодних матеріальних збитків через закриття транспортного сполучення з Російською Федерацією.

Влітку також стало відомо, що у президента підтримують обмеження залізничного сполучення України з Росією.