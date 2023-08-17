УЗ отменяет часть поездов в Перемышль: в чем причина и как доехать до Польши

Однако уже с 3 сентября УЗ назначает новый поезд №119/120 Киев - Хелм, который станет третьим ежедневным поездом до города.

Это дневной поезд, который будет отправляться из Киева в 06:28, прибытие в Хелм в 17:27 (стыковка с польским поездом Хелм 18:12 - Варшава). Обратная отправка из Хелма в 10:23 (пересадка с поезда Варшава 06:05 - Хелм 08:42), прибытие в Киев в 22:45.

Кроме того, по пятницам и субботам в течение месяца ремонтов в Польше (то есть отправлением из Киева 7-8, 14-15, 21-22 сентября) сохранится курсирование всего двух поездов Интерсити+:

действующего №705/706 Киев - Перемышль;

нового №707/708 Киев - Перемышль (отправление из Киева 22:17, Перемышль 06:23, обратно из Перемышля в 11:15, прибытие в Киев в 20:41).

В указанные шесть дней поезда №53/54 Киев - Перемышль, №89/90 Киев - Перемышль, №31/32 Запорожье - Перемышль, №35/36 Одесса - Перемышль, №73/74 Харьков - Перемышль, №715/716 Киев – Перемышль будут отменены.

График ремонтов в сентябре коснется и расписания движения поездов №54 и №36.

№54 Перемышль - Киев будет отправляться из Перемышля в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Киев в 05:34 (вместо 09:00).

№36 Перемышль - Одесса будет отправляться в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Одессу в 08:10 утра.

"Несмотря на ремонты у Перемышля, количество предложенных железной дорогой мест на Польшу в сентябре даже вырастет около 100 благодаря новому рейсу на Хелм (кроме трех пар выходных). А по завершении ремонтных работ в октябре в случае подтверждения популярности третьего рейса на Хелм и его дальнейшего согласования, количество "польских" билетов вырастет сразу на 10%", - добавили в пресс-службе.