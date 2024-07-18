В УЗ рассказали об "электричках несокрушимости": что это, и по каким маршрутам курсируют

Как отметили в компании, есть список "электричек несокрушимости" с USB и Typ-C портами после модернизации. Там можно зарядить портативные гаджеты или просто во время движения включить USB вентиляторы.

На каких маршрутах это можно сделать:

Краматорск – Лозовая;

Васильков – Киев (2 состава – ЭПЛ9Т и ЕР9М);

Святошино - Клавдиево, Тетерев;

Фастов – Чернигов (EД-9М);

Роток – Киев;

Коростень – Винница;

Полтава – Гребенка; Полтава – Кременчуг (3 состава – 2 ЕР9М и ЭПЛ9Т);

Днепр Сити Экспресс курсирует три состава ЭПЛ2Т;

Одесса – Подольск (2 состава ЕР9Є);

Львов – Ужгород; Львов – Мукачево (курсируют модели поездов ЕР2 и ЭПЛ2Т);

Ровно – Львов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что из-за проблем со светом в Киевской области все "Пункты несокрушимости" переводят в рабочий режим.

Адреса всех пунктов и укрытий можно проверить в чат-боте "Киевщина безопасна".

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