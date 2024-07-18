В УЗ рассказали об "электричках несокрушимости": что это, и по каким маршрутам курсируют

На фоне отключений света в Украине большинство граждан столкнулись с проблемой того, где и как заряжать мобильные телефоны. В «Укрзализныце» напомнили, что имеют ряд поездов с такой опцией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Facebook.
Как отметили в компании, есть список "электричек несокрушимости" с USB и Typ-C портами после модернизации. Там можно зарядить портативные гаджеты или просто во время движения включить USB вентиляторы.
На каких маршрутах это можно сделать:
Ранее РБК-Украина сообщало, что из-за проблем со светом в Киевской области все "Пункты несокрушимости" переводят в рабочий режим.
Адреса всех пунктов и укрытий можно проверить в чат-боте "Киевщина безопасна".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .