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УЗ приостановила продажу всех билетов: что случилось

"Укрзализныця" приостановила продажу билетов в кассах и онлайн (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

"Укрзализныця" приостановила продажу всех билетов - как в кассах, так и онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Почему УЗ не продает билеты

В "Укрзализныце" извинились за то, что системы продажи билетов (в кассах и онлайн) УЗ будут временно недоступны с 12:00 вторника, 22 октября.

Уточняется, что такая ситуация сложилась по техническим причинам.

"Должны срочно кое-что перенастроить. Лучшие специалисты уже применили железнодорожную магию, поэтому скоро все будет работать", - подчеркнули в УЗ.

Отмечается, что поезда продолжают курсировать по расписанию, а возвращение системы в строй состоится в ближайшие 30 минут.

Пост УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Обновлено 12:50.

Немного позже в УЗ дополнили свою публикацию и сообщили, что "работа систем восстановлена".

"Работаем в штатном режиме. Поезда традиционно курсируют по расписанию. Билеты снова доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", в чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов. Спасибо за понимание", - подытожили в компании.

Обновленный пост УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Где можно покупать билеты УЗ

Напомним, в целом купить билеты на поезда УЗ можно "физически" - в кассах на железнодорожных вокзалах, а также удаленно - онлайн.

В августе 2022 года для большего удобства пассажиров было также запущено специальное приложение Ukrainska Zaliznytsia, доступное для всех пользователей на AppStore и Google Play Market.

В мае 2024 года стало известно, что АО "Укрзализныця" запустило обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов на любой поезд.

По словам председателя правления компании Евгения Лященко, обновленный продукт был запущен, в частности, для пассажиров, привыкших покупать билеты через сайт.

"В вебверсии сервиса для покупки билетов доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через "Дія.Підпис", - подчеркнул он.

В пресс-службе компании уточнили, что новый сайт "Укрзализныци" был запущен в бета-режиме. Так что переход со старого сайта осуществлялся постепенно - для комфорта всех пользователей.

2 октября в УЗ сообщили, что старый сайт "был закрыт навсегда". Теперь билеты на рейсы "Укрзализныци" можно приобрести на новом ресурсе.

Кроме того, УЗ запустила продажу билетов на детскую железную дорогу в Киеве онлайн - через чат-боты у Viber и Telegram.

Читайте также, как выглядят обновленные плацкартные вагоны УЗ, в которых уже можно ездить, и что известно о строительстве новых вагонов "Укрзализныци".

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