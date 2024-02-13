УЗ назначила новый поезд из Харькова в Ворохту: детали маршрута

Отмечается, что отныне Харьковская и Полтавская области будут иметь ежедневное прямое сообщение с Ивано-Франковском и рядом популярных горных станций.

Как будет двигаться поезд

Поезд №201/202 Харьков - Ворохта будет отправляться из Харькова в 18:55, Ивано-Франковск 11:28 - 11:48, Яремче 13:10 - 13:12, Татаров-Буковель 13:50 - 13:55, прибытие в Ворохту в 14:09.

В обратном направлении, из Ворохты, поезд №201/202 будет отправляться в 16:29, Татаров-Буковель 16:39 - 16:42, Яремче 17:07 - 17:10, Ивано-Франковск 18:25 - 19:49, прибытие в Харьков в 12:33 следующего дня.

Дата первого рейса

Компания уточнила, что остановки предусмотрены на станциях Львов, Киев-Пассажирский, Миргород, Полтава-Киевская.

В первый рейс поезд отправится уже 23 февраля из Харькова и 24 февраля - из Ворохты, и будет курсировать через день. В составе поезда вагоны категории купе, люкс.

Билеты на поезд уже доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

Новые рейсы поездов

РБК-Украина писала о том, что в расписании "Укрзализныци" на 2024 год предусмотрены 14 новых рейсов, из них 3 - международные. Кроме того, предусмотрено улучшение 19 рейсов по Украине и за границу, новые сообщения для регионов.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" запускает новый поезд под номером 295/296, который будет курсировать между Днепром и Харьковом и предоставит ночную альтернативу поездке между двумя городами.