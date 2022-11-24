УЗ назначила два дополнительных поезда из Львова в Ужгород и Рахов

"Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда из Львова в Ужгород и Рахов для пересадки пассажиров, прямые поезда которых были ограничены во Львов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".
Так, пассажиры поездов №4/3 Запорожье – Ужгород и №17/18 Харьков – Ужгород, которые будут следовать только до станции Львов, смогут пересесть на дополнительный поезд №295/296 Львов – Ужгород, который отправится из Львова сегодня в 23:30.
При этом пассажиры поезда №6/5 Запорожье – Рахов, который также будет следовать только во Львов, смогут пересесть на поезд №205/206 Львов – Рахов, который отправится из Львова сегодня в 23:50.
В УЗ отметили, что все билеты пассажиров действительны, менять или покупать новые не нужно.
Напомним, 23 ноября российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. В результате атак были повреждены объекты критической инфраструктуры.
Из-за обстрелов "Укрзализныця" отменила движение ряда поездов.
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