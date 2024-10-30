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УЗ назначила дополнительные поезда для популярных направлений: когда отправление

"Укрзализныця" назначила несколько дополнительных поездов (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

"Укрзализныця" назначила несколько дополнительных поездов для популярных среди путешественников направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Куда и когда будут отправляться дополнительные поезда УЗ

В "Укрзализныце" рассказали, что находят возможности "добавить места":

  • в направлении Львова
  • в направлении Каменца-Подольского

Учитывая это, был назначен дополнительный поезд №191/192 "Киев - Львов".

Он отправится из Киева 2 и 4 ноября в 8:18 и прибудет во Львов в 16:12.

Из Львова поезд отправится 2 и 4 ноября в 14:14 и прибудет в Киев в 21:33.

Кроме того, УЗ назначила дополнительный поезд №239/240 "Киев - Каменец-Подольский".

Он будет отправляться из Киева 4 ноября в 8:26 и прибывать в Каменец-Подольский в 17:20.

В обратном направлении (из Каменец-Подольского) поезд будет отправляться 4 ноября в 12:02 и прибывать в Киев в 20:48.

"Билеты на поезда доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-ботах и в кассах вокзалов. Приятных путешествий", - подытожили в пресс-службе УЗ.

Пост УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Где можно покупать билеты УЗ

Напомним, в целом купить билеты на поезда УЗ можно "физически" - в кассах на железнодорожных вокзалах, а также удаленно - онлайн.

В августе 2022 года для большего удобства пассажиров было запущено специальное приложение Ukrainska Zaliznytsia, доступное для всех пользователей на AppStore и Google Play Market.

В мае 2024 года стало известно, что АО "Укрзализныця" запустило обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов на любой поезд.

По словам председателя правления компании Евгения Лященко, обновленный продукт был запущен, в частности, для пассажиров, привыкших покупать билеты через сайт.

"В вебверсии сервиса для покупки билетов доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через "Дія.Підпис", - подчеркнул он.

В пресс-службе компании уточнили, что новый сайт "Укрзализныци" был запущен в бета-режиме. Так что переход со старого сайта осуществлялся постепенно - для комфорта всех пользователей.

2 октября в УЗ сообщили, что старый сайт "был закрыт навсегда". Теперь билеты на рейсы "Укрзализныци" можно приобрести на новом ресурсе.

Кроме того, УЗ запустила продажу билетов на детскую железную дорогу в Киеве онлайн - через чат-боты у Viber и Telegram.

Читайте также, как выглядят обновленные плацкартные вагоны УЗ, в которых уже можно ездить, и что известно о строительстве новых вагонов "Укрзализныци".

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