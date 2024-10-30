УЗ назначила дополнительные поезда для популярных направлений: когда отправление

Куда и когда будут отправляться дополнительные поезда УЗ

В "Укрзализныце" рассказали, что находят возможности "добавить места":

в направлении Львова

в направлении Каменца-Подольского

Учитывая это, был назначен дополнительный поезд №191/192 "Киев - Львов".

Он отправится из Киева 2 и 4 ноября в 8:18 и прибудет во Львов в 16:12.

Из Львова поезд отправится 2 и 4 ноября в 14:14 и прибудет в Киев в 21:33.

Кроме того, УЗ назначила дополнительный поезд №239/240 "Киев - Каменец-Подольский".

Он будет отправляться из Киева 4 ноября в 8:26 и прибывать в Каменец-Подольский в 17:20.

В обратном направлении (из Каменец-Подольского) поезд будет отправляться 4 ноября в 12:02 и прибывать в Киев в 20:48.

"Билеты на поезда доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-ботах и в кассах вокзалов. Приятных путешествий", - подытожили в пресс-службе УЗ.

Пост УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)