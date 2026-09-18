В УЗ объяснили новые правила работы железной дороги во время тревог

Так, при желтом уровне угрозы поезда будут продолжать курсировать. Будут разрешены их прием, отправка и другие технологические процессы, а также посадка и высадка пассажиров на вокзалах, станциях и платформах.

Пассажиры смогут находиться на вокзалах и станциях по собственному усмотрению. При этом они будут информированы об уровне угрозы и расположении ближайших укрытий.

При красном уровне угрозы посадка и высадка пассажиров будут прекращаться. Пассажиров, работников железной дороги и других посетителей будут перемещать в ближайшие укрытия.

В то же время движение находящихся в пути поездов не будет прекращаться автоматически. Решение по каждому поезду будет приниматься отдельно с учетом оперативной ситуации и информации о воздушных угрозах, которую предоставляют мониторинговые группы "Укрзализныци".

Фото: пресс-служба УЗ

В пресс-службе отметили, что мониторинговые группы УЗ круглосуточно следят за ситуацией в сфере безопасности.

В случае обнаружения воздушных целей, которые могут представлять угрозу для пассажиров или работников железной дороги, они оперативно сообщают об этом железнодорожникам, после чего при необходимости принимаются меры по перемещению людей в укрытие или другие безопасные места.

"Укрзализныця" также будет рассредоточивать пассажирские потоки и подвижной состав, чтобы не допускать их скопления. При необходимости движение отдельных поездов может быть ограничено или временно приостановлено.

На вокзалах и станциях пассажиров будут дополнительно информировать через громкоговорители, информационные табло, сайт и приложение Укрзализныци. Также будут обнародованы рекомендации по действиям во время разных уровней угрозы и маршруты к ближайшим укрытиям.

Отдельно предусмотрено обеспечение работников, непосредственно работающих с поездами, дополнительными средствами индивидуальной защиты – защитными жилетами и шлемами.



Новые правила будут действовать в течение всего периода военного положения.