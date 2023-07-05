УЗ вернула сопровождение пассажирских поездов военизированной охраной

"Продолжаем работать над вопросами безопасности наших пассажиров. Вместе с женскими купе возобновили охрану в отдельных поездах", - отметил глава "Укрзализныци" Евгений Лященко.

По его словам, работники ведомственной охраны уже совершили 17 рейсов и присоединились к решению нескольких конфликтных ситуаций. Это были мелкие конфликты, например, не пустили в поезд пассажира в нетрезвом состоянии.

Компания планирует в ближайшее время масштабировать проект с учетом результатов первой недели.

Военизированная охрана

По данным пресс-службы, во время рейса в поезде находятся двое работников военизированной охраны. Они проводят постоянный контроль над порядком и патрулируют вагоны. Все сотрудники военизированной охраны снабжены спецформой, знаками различия и проходят инструктаж перед каждым рейсом.

Чтобы вызвать работников военизированной охраны, следует обратиться к проводнику или начальнику поезда.

В ходе рейса работники ведомственной военизированной охраны имеют право осуществлять меры физического воздействия и использовать специальные средства, а также рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания.

Также они могут задерживать и передавать правонарушителей в правоохранительные органы, проводить личный досмотр и досмотр вещей.