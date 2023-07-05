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УЗ вернула сопровождение пассажирских поездов военизированной охраной

Фото:  В пассажирских поездах появилась военизированная охрана (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Сопровождение военизированной охраной пассажирских поездов возвращено с 30 июня 2023 года. В настоящее время она работает в поездах №81 Киев - Ужгород, №41 Днепр - Трускавец и №712 Киев - Краматорск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци .

"Продолжаем работать над вопросами безопасности наших пассажиров. Вместе с женскими купе возобновили охрану в отдельных поездах", - отметил глава "Укрзализныци" Евгений Лященко.

По его словам, работники ведомственной охраны уже совершили 17 рейсов и присоединились к решению нескольких конфликтных ситуаций. Это были мелкие конфликты, например, не пустили в поезд пассажира в нетрезвом состоянии.

Компания планирует в ближайшее время масштабировать проект с учетом результатов первой недели.

Военизированная охрана

По данным пресс-службы, во время рейса в поезде находятся двое работников военизированной охраны. Они проводят постоянный контроль над порядком и патрулируют вагоны. Все сотрудники военизированной охраны снабжены спецформой, знаками различия и проходят инструктаж перед каждым рейсом.

Чтобы вызвать работников военизированной охраны, следует обратиться к проводнику или начальнику поезда.

В ходе рейса работники ведомственной военизированной охраны имеют право осуществлять меры физического воздействия и использовать специальные средства, а также рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания.

Также они могут задерживать и передавать правонарушителей в правоохранительные органы, проводить личный досмотр и досмотр вещей.

Напомним, в 2020 году "Укрзализныця" ввела пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами военизированной охраны компании. Сотрудники этого подразделения сопровождали в общей сложности 10 пассажирских поездов. После начала полномасштабного вторжения этот проект был приостановлен.

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