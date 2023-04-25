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УЗ предупредила о сбоях в работе онлайн-сервисов: где купить билеты

Фото: в сервисах "Укрзализныци" возможны сбои в работе (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 25 апреля, в работе некоторых онлайн-сервисов "Укрзализныци" могут наблюдаться сбои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

"По техническим причинам до конца суток могут наблюдаться сбои в работе некоторых онлайн-сервисов железной дороги", - сообщили в компании.

По их словам, сбои могут коснуться прежде всего:

  • приложения,
  • чат-ботов;
  • портала отслеживания опозданий.

Однако, приобрести билет можно на сайте "Укрзализныци".

"Кассы открыты, движение поездов - четко по расписанию", - заявили в компании.

Напомним, с 28 апреля "Укрзализныця" открывает продажу билетов на регулярные рейсы из города Покровск Донецкой области.

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Укрзализныця