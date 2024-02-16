УЗ предупредила о задержке рейсов в и из Перемышля, пассажиров пересадят на автобусы

"Укрзализныця" предупредила о задержке поездов, следующих в и из польского Перемышля. Причина – повреждение контактной сети в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

По данным УЗ, поезд №73 Харьков - Перемышль будет следовать до станции Медика. Там пассажиры будут пересажены на организованные польской стороной автобусы в Перемышль.

В обратном направлении из Перемышля пассажиров поезда №74 в направлении Харькова также будут довозить до станции Медика автобусам. Посадка в автобусы будет производиться по билетам на поезд.

"Повреждение сети также может повлиять на график движения других поездов в/из Перемышля, которые будут курсировать до конца суток. Приносим извинения за неудобства: польские коллеги уже занимаются ремонтом и прогнозируют возобновление сети и нормализацию движения поездов до конца этого дня", - говорится в сообщении .

Новые рейсы поездов

РБК-Украина писала о том, что в расписании "Укрзализныци" на 2024 год предусмотрены 14 новых рейсов, из них 3 – международные. Кроме того, предусмотрено улучшение 19 рейсов по Украине и за границу, новые сообщения для регионов.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" запускает новый поезд под номером 295/296, который будет курсировать между Днепром и Харьковом и предоставит ночную альтернативу поездке между двумя городами.

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