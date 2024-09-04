УЗ предупредила о задержке ряда пассажирских поездов из-за обесточивания
Ряд пассажирских поездов задерживаются утром 4 сентября. Железнодорожники выводят резервные тепловозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрзализныц и".
По данным пресс-службы, с минимальными задержками отправляются поезда:
№59 Киев-Чоп,
- № 91 Киев-Львов,
- № 25/135 Одесса-Ясиня, Черновцы,
- № 11 Одесса-Львов,
- № 149 Полтава-Черновцы,
- № 746 Львов-Киев,
- №368 Ужгород-Ковель
Обстрел 4 сентября
Напомним, российская армия снова совершила масштабный обстрел Украины. С вечера 3 сентября российские войска запустили дроны, которые были зафиксированы в воздушном пространстве Украины. Ближе к 2 ночи Россия подняла в небо пять бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они, судя по всему, запустили по Украине крылатые ракеты, фиксировавшиеся около 5 утра.
Кроме того, в промежутке с 5 до 6 утра в небо взлетели борта Ту-22М3 и МиГ-31К. Параллельно над Украиной сбивали вражеские БПЛА и ракеты.
В результате вражеских обстрелов во Львове повреждены жилые дома. В городе временно перекрыты для проезда несколько улиц.