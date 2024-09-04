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УЗ предупредила о задержке ряда пассажирских поездов из-за обесточивания

ук, Среда 04 сентября 2024 08:20
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УЗ предупредила о задержке ряда пассажирских поездов из-за обесточивания Фото: Поезда задерживаются 4 сентября из-за обесточивания (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ряд пассажирских поездов задерживаются утром 4 сентября. Железнодорожники выводят резервные тепловозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрзализныц и".

По данным пресс-службы, с минимальными задержками отправляются поезда:

№59 Киев-Чоп,

  • № 91 Киев-Львов,
  • № 25/135 Одесса-Ясиня, Черновцы,
  • № 11 Одесса-Львов,
  • № 149 Полтава-Черновцы,
  • № 746 Львов-Киев,
  • №368 Ужгород-Ковель

Обстрел 4 сентября

Напомним, российская армия снова совершила масштабный обстрел Украины. С вечера 3 сентября российские войска запустили дроны, которые были зафиксированы в воздушном пространстве Украины. Ближе к 2 ночи Россия подняла в небо пять бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они, судя по всему, запустили по Украине крылатые ракеты, фиксировавшиеся около 5 утра.

Кроме того, в промежутке с 5 до 6 утра в небо взлетели борта Ту-22М3 и МиГ-31К. Параллельно над Украиной сбивали вражеские БПЛА и ракеты.

В результате вражеских обстрелов во Львове повреждены жилые дома. В городе временно перекрыты для проезда несколько улиц.

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