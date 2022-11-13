УЗ начала продажу билетов на поезда в Херсон, Мариуполь, Донецк, Луганск и Крым

"Вместе с платформой UNITED24 начинаем благотворительный проект "Билеты к победе". Уже сегодня вы можете оформить билеты на три первых рейса из Киева в пять городов: уже деоккупированный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь", - говорится в сообщении.

Как пишут в УЗ, билет можно приобрести, хранить как символ веры в ВСУ и освобождения Украины от оккупантов, а воспользоваться им сразу после деоккупации. Как только движение будет восстановлено, железнодорожники отправят сообщение с датой и местом.

"Очень радостно запускать этот проект, зная, что билетами Киев - Херсон можно будет воспользоваться в ближайшее время!" – говорят в компании.

Там добавляют, что рейсы будет совершать "Поезд к победе", расписанные вагоны которого посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях. Оформить символический билет можно по ссылке.

"Все билеты благотворительные: средства от их продажи будут переведены через платформу UNITED24 на закупку last-mile транспорта - автомобилей, которые помогут соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами", - рассказали в УЗ.